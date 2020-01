Napoli Lazio, Inzaghi: «Luis Alberto non ci sarà, andiamo per vincere»

Napoli e Lazio si giocheranno domani i quarti di finale di Coppa Italia: Inzaghi ha presentato la gara, alla vigilia

Inzaghi, alla vigilia di Napoli-Lazio, ha presentato la gara davanti ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole: «Sappiamo che tipo di avversario affronteremo. Il Napoli ha qualche problema in campionato ma è una grandissima squadra. Sappiamo bene cosa rappresenta per noi la Coppa Italia, andremo a Napoli per vincere e per passare il turno. Mi aspetto una partita molto intensa che sarà decisa dagli episodi».

«Dovrò cercare di valutare i giocatori che hanno recuperato meglio, sono passati solo due giorni e mezzo dall’ultima partita. Porterò l’intera rosa ad eccezioni di Marusic, Lukaku e Luis Alberto. Sappiamo cosa ci aspetta questa settimana, prima il Napoli poi il derby. Adesso dobbiamo essere concentrati sulla gara di domani che vale una semifinale».