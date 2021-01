Lazio, Inzaghi ha negli ottavi un alleato: Immobile sempre a segno

Ciro Immobile ha sempre segnato all’esordio in Coppa Italia

Snocciolare i numeri dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile rischia di diventare un puro esercizio di stile anche stucchevole. Dopo essere stato capocannoniere di Serie A, di Europa League, Scarpa d’Oro con la Lazio, Ciro Immobile è in corsa anche per la classifica marcatori della Champions League e si appresta ad esordire in Coppa Italia. Negli ottavi contro il Parma Ciro non sarà risparmiato, Inzaghi non cambierà più di quattro o cinque uomini e ripartirà dal numero 17. Che negli ottavi di finale della competizione in questi anni ha sempre timbrato: rete al Genoa nella stagione 2016/17, al Cittadella nel 2017/2018, al Novara nel 2018/19 e alla Cremonese lo scorso anno. Inzaghi ha avuto bisogno del centravanti di Torre Annunziata, che è sempre stato protagonista negli ultimi quattro confronti degli ottavi: con Simone in panchina la Lazio ha centrato quattro qualificazioni su quattro, realizzando in tutti i casi un poker.