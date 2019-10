Lazio Atalanta, probabili formazioni: Lazzari supera Marusic

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta, 8° giornata di Serie A, in programma domani alle ore 15.00

SERIE A – Lazio-Atalanta probabili formazioni / Lazio-Atalanta stadio ‘Renzo Dall’Ara’, domenica 6 ottobre ore 15.00

Rifinitura a Formello. Ormai meno di 24 ore separano la Lazio dall’Atalanta e Inzaghi sembra confermare le indiscrezioni della giornata di ieri. Servono il massimo della concentrazione e il miglior undici per affrontare la squadra di Gasperini: nessun turnover, in campo solo i migliori. Spazio a Lazzari che ruberà il posto a Marusic, l’ex Spal ha avuto tempo per riposare ed allenarsi durante la sosta. Toccherà anche a Parolo che sfila la maglia da titolare a Cataldi per sostituire Leiva – reduce dall’espulsione contro il Bologna – e dirigere la squadra dalla cabina di regia. A completare la rosa, i soliti noti: Strakosha tra i pali; Luiz Felipe, Acerbi e Radu nel terzetto difensivo; Milinkovic e Luis Alberto a completare il centrocampo con Lulic e Lazzari. Davanti il tandem offensivo Correa-Immobile. Per Caicedo, che ieri era assente in allenamento per un permesso, è prevista invece la partenza dalla panchina. Convocazione a rischio per Berisha e Proto: il primo è rientrato dal Kosovo con un fastidio muscolare, il portiere è alle prese con un problema al polso. Inzaghi potrebbe aggregare uno tra Alia e Marocco dalla Primvare di Menichini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

Indisponibili: nessuno

Squalificati: Leiva

Diffidati: nessuno

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palominol, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini.

Indisponibili: Zapata.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno