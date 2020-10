Lazio, Inzaghi a Bruges come mai: in campo senza 8 “titolari”

Lazio questa sera a Bruges senza 8 titolarissimi.

Simone Inzaghi, seppur nella piena emergenza già dalle prime gare di campionato, non avrebbe mai pensato di doversi presentare a Bruges in queste condizioni. Al netto della presenza nei convocati del difensore scelto dalla società sul mercato (Hoedt), del quinto di sinistra richiesto dal tecnico piacentino (Fares), del centravanti costato circa 20 milioni (Muriqi) e di un portiere – quale è Reina – che non può essere considerato un mero secondo, Simone Inzaghi dovrà rinunciare nella partita più importante di questo scorcio di stagione a ben 8 titolari: Strakosha, Luiz Felipe, Radu, Lulic, Leiva, Luis Alberto, Lazzari e Immobile. La Lazio si augura che le “seconde linee” possano non sfigurare, ma una situazione simile non si era verificata neppure a Torino contro la Juventus nella stagione scorsa, quando esordirono Djavan Anderson, Raul Moro e Falbo.