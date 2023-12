Lazio-Inter, Bastoni alza i giri del motore: ha Sarri nel mirino

Lazio e Inter saranno avversarie tra due turni di Serie A, lo sa bene Bastoni che mira il club di Sarri per il recupero dall’infortunio

Prima l’Hellas Verona e poi l’Inter. Si fa denso il calendario della Lazio, che tra i due match menzionati di Serie A avrà pure la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Concentrandosi, almeno per il momento, solo sulla gara contro i nerazzurri: novità importanti arrivano dall’infermeria meneghina. Alessandro Bastoni ha pressochè smaltito i problemi muscolari accusati in Nazionale e si prepara per il rientro in campo. Possibile la sua convocazione già con l’Udinese, ma è molto probabile che il rientro in campo avverrà proprio contro la squadra di Sarri.