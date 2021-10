La rosa è al completo, tutti a disposizione di Mister Sarri che può preparare al meglio la sfida all’ex di turno Inzaghi

Ora ci sono veramente tutti. Immobile e Zaccagni recuperati, i nazionali rientrati finalmente dagli impegni della sosta. Sarri può dare il via alle prove tattiche anti-Inter.

Immobile guiderà l’attacco, Zaccagni partirà dalla panchina pronto a subentrare nella ripresa in caso di bisogno. L’unico che non potrà essere utilizzato sarà Acerbi, squalificato per due giornate per il rosso rimediato a Bologna. Al suo posto giocherà Patric, favorito su Radu per fare coppia con Luiz Felipe. Il romeno continua a essere provato da terzino sinistro come vice-Hysaj. Il ballottaggio in difesa è più che altro quello a destra tra Marusic e Lazzari. Le altre scelte sono praticamente scontate. Mediana con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, davanti il tridente con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile.