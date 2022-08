Lazio Inter, Patric-Romagnoli contro la Lu-La per sfatare il tabù big

Venerdì all’Olimpico arriva la temibile coppia Lautaro-Lukaku: importante crash test per Patric e Romagnoli

Se l’attacco ancora non punge a dovere c’è una difesa che invece si sta dimostrando sempre più solida. A guidare la linea della Lazio c’è la nuova coppia titolare Patric-Romagnoli. Lo spagnolo partendo dal fondo delle gerarchie si è guadagnato la piena fiducia di Sarri, ormai è un leader e a fianco a lui ne ha trovato un altro come Romagnoli. Tra amichevoli e partite ufficiali la nuova coppia difensiva è crollata solo una volta e nemmeno su azione, visto che a colpire è stato Arnautovic su rigore.

Venerdì ci sarà il primo vero crash test per la coppia biancoceleste visto che arriveranno all’Olimpico Lukaku e Lautaro Martinez. Non sarà la prima volta per entrambi contro la “LuLa”. Nel 2020/21 Patric giocò sempre titolare contro i due attaccanti nerazzurri che tra andata e ritorno segnarono due gol ciascuno. Brutti ricordi anche per Romagnoli, ko in due casi su tre tra Serie A e Coppa Italia nel derby di Milano e in un’occasione sovrastato dalla velocità del bomber belga. In più Sarri ha un’altra missione: essendo il primo scontro ad alta quota, la media punti della passata stagione contro le “sette sorelle” (0,75) comporterà un nuovo obiettivo, ossia sfatare il tabù big.