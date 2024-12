Lazio Inter, Inzaghi dovrà fare a meno di questo difensore: le ultime verso la sfida dell’Olimpico

Lazio Inter, il giocatore di Inzaghi non ha ancora recuperato dall’infortunio e non prenderà parte al match in programma lunedì sera

Lunedì 16 dicembre alle ore 20:45 andrà in scena il match dell’Olimpico tra Lazio e Inter. Per l’occasione, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Francesco Acerbi, il quale non ha ancora recuperato dal suo infortunio.

A riportarlo è Pasquale Guarro tramite il suo profilo X. Il noto giornalista ha specificato come ci sia stato un serio rallentamento nel percorso di recupero del difensore.