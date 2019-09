Lazio, domani la conferenza di Inzaghi

Nella giornata di domani, mister Inzaghi presenterà la gara tra Inter e Lazio: la conferenza stampa è fissata per le ore 13.10

Non c’è tempo per festeggiare. La Lazio ha rialzato la testa contro il Parma, ma ad aspettarla c’è l’Inter. Una gara ai vertici nella cornice di San Siro: 50.000 tifosi incendieranno la Scala del Calcio, mercoledì sera. La squadra di Inzaghi è chiamata a ripetere la prestazione di ieri: attenta e coraggiosa. Intanto, domani, nella sala conferenza di Formello, il mister risponderà alle domande dei cronisti per presentare la gara: l’appuntamento è fissato alle 13.10.