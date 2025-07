Lazio, Ruben Sosa: «Quello di Lotito è un errore grave. I calciatori però devono solo pensare a rendere. Su Zaccagni...»

Lazio, le parole di Ruben Sosa sulla situazione dei biancocelesti e sulla coppia Zaccagni/Pedro per il prossimo campionato

L’ex calciatore della Lazio Ruben Sosa non ha mai smesso di seguire i biancocelesti e di manifestare loro il proprio amore. In particolare sta osservando meticolosamente gli sviluppi del Club circa la situazione economica in cui questo si trova. Ecco quindi le sue parole riportate dal Corriere di Roma in vista della prossima stagione di Serie A:

SARRI – «Mi sembra un grande gesto d’amore. Lui è un tecnico di prima fascia, accettare la situazione non è scontato. Faccio i complimenti all’allenatore, ma soprattutto all’uomo. Deve prendere in mano la situazione e trovare le soluzioni ai problemi che ci sono. Ma sono convinto che ce la farà».

CALCIOMERCATO – «Non deve. Quello di Lotito, o della società, è un errore grave, andava evitato. I calciatori però devono solo pensare a rendere. In campo serve orgoglio e senso di appartenenza, così la Lazio potrebbe anche riuscire a strappare un posto in Europa. Perché quello, al di là dei fattori esterni, deve essere l’obiettivo».

ZACCAGNI – «Sarebbe facile dire Zaccagni, che è il capitano, o Pedro, che è un campione assoluto. Ma sono davvero convinto che debba emergere il gruppo. Quando ci sono problemi non ci si può aggrappare a un singolo. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità».