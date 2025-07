Calciomercato Lazio, Artistico vicino alla terza stagione consecutiva lontano da Roma: le ultime sul centravanti

Calciomercato Lazio, cresce la concorrenza per l’attaccante Artistico, reduce da due anni di prestiti in cadetteria: le ultime

Il calciomercato Lazio è in stallo ma i capitolini stanno ugualmente imbastendo delle trattative in uscita per sbloccare l’indicatore di liquidità. In particolare Lotito starebbe vendendo alcuni esuberi per poter successivamente investire per nuovi giocatori per la prossima Serie A.

Uno di quelli ad avere un piede e mezzo fuori da Formello è Gabriele Artistico reduce dalle esperienze con Cosenza e Juve Stabia. Su di lui, stando a quanto riportato da La Nazione, ci sarebbe forte il pressing dello Spezia con la concorrenza della Salernitana appena retrocessa in Serie C. Staremo a vedere quali saranno i prossimi colpi di scena per il giovane attaccante classe ’02.