Immobile Bologna, l’attaccante pronto per tornare in Italia: ecco il suo messaggio d’addio al club turco sui socia

Immobile Bologna. Lo storico attaccante della Lazio, è pronto a tornare in Italia dopo aver trascorso l’ultima stagione al Besiktas, in Turchia. Il centravanti partenopeo ha infatti salutato i suoi ex compagni ed i tifosi sui social prima di tornare in Serie A. Le sue parole:

«Ciao Besiktas, ciao Istanbul. Ci siamo divertiti, abbiamo esultato insieme. Il vostro calore mi ha sempre trasmesso tanto e dato tanta carica! Io e la mia famiglia vi ringraziamo per averci fatto sentire a casa dal primo minuto! In bocca al lupo per tutto».