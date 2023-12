Lazio, i tifosi non accettano le scuse della squadra: all’Olimpico scatta la contestazione

Clima infuocato in casa Lazio dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Inter: i tifosi non accettano le scuse dei calciatori a fine partita

Non è un momento facile per la Lazio di Maurizio Sarri dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Inter. A fine partita, come riferisce Il Messaggero, i tifosi non hanno raccolto le scuse dei calciatori sotto la Curva.

Pioggia di fischi e soliti cori: «Tirate fuori gli attributi», «Tifiamo solo la maglia». Serve una decisa inversione di tendenza.