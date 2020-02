La 24ª giornata di Serie A TIM Lazio-Inter, in programma domenica 16 febbraio 2020 alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi (sez. di Firenze).

Assistenti: Alassio – Costanzo

IV uomo: Pasqua

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Vivenzi

PRECEDENTI – Il direttore di gara toscano ha diretto la Prima Squadra della Capitale in 44 occasioni: il bilancio di quest’ultimi precedenti è molto equilibrato. I biancocelesti hanno raccolto risultato pieno in 17 circostanze; lo score si completa con 9 pareggi e 18 sconfitte.

L’ultima direzione dell’arbitro toscano in un match della Lazio è datata 19 ottobre 2019, giorno nel quale la formazione di Inzaghi pareggiò per 3-3 con l’Atalanta. Nel corso di questo campionato, Rocchi ha diretto i biancocelesti anche in occasione del primo turno, nel quale la Lazio superò la Sampdoria per 3-0.

Rocchi, inoltre, ha già diretto quattro incontri tra la Lazio e Inter. Il primo risale al 20 dicembre del 2008, giorno nel quale i biancocelesti vennero superati per 2-0 dalla compagine nerazzurra. Il 16 aprile del 2008, invece, le due squadre si affrontarono al Meazza in occasione della semifinale d’andata di Coppa Italia e l’incontro si concluse sullo 0-0. Successivamente, il 30 dicembre del 2017 la Lazio fece visita all’Inter al Meazza nel diciannovesimo turno di campionato e le due formazioni pareggiarono per 0-0. Infine, l’ultimo precedente di Rocchi in un Lazio-Inter risale al 20 maggio del 2018: la formazione nerazzurra vinse l’incontro per 3-2 all’Olimpico.