LAZIO Infortunio Correa: aggiornamento e tempi di recupero

FORMELLO / Lazio in ansia per l’infortunio di Correa, l’argentino oggi non si è allenato: condizioni, aggiornamenti e tempi di recupero

C’è una leggera preoccupazione oggi a Formello. In casa Lazio l’infortunio di Correa ha messo in allerta lo staff medico. L’attaccante argentino non ha preso parte alla sfida amichevole disputata contro la Primavera (clicca QUI per il report) a causa di un problema al polpaccio. Il colpo rimediato nell’allenamento di giovedì non è ancora stato smaltito, per motivi precauzionali non è sceso in campo. Tuttavia non dovrebbe essere nulla di grave, ‘El Tucu’ sarà quasi certamente a completa disposizione di mister Inzaghi per il match contro l’Atalanta.