Lazio, infermeria vuota: così Inzaghi e Lotito hanno trovato l’elisir

Infermeria Lazio: Inzaghi e Lotito hanno rivoluzionato lo staff medico e punito i calciatori che fingevano infortuni

Il bandolo della matassa è stato trovato, l’infermeria in casa Lazio non è più un problema. I punti di disaccordo tra Inzaghi e Lotito sono stati superati, la squadra biancoceleste adesso è quella in Serie A che ha subito meno infortuni. L’edizione odierna di Tuttosport spiega che questo cambiamento è avvenuto grazie a tre mosse principali: sono stati imposti uomini e regole, causate le dimissioni di gran parte dello staff medico storico e puniti i furbetti che fingevano infortuni. Gran merito va attribuito anche allo staff tecnico che ha saputo gestire bene la rosa a disposizione nei turni infrasettimanali e nei confronti europei. Adesso allo stadio Olimpico sarà ospite l’Atalanta e arrivare al match con tutti i calciatori a disposizione potrebbe risultare un vantaggio.

