Lazio, domani la ripresa: Parolo al posto di Leiva, Correa verso il recupero

Domani mattina la Lazio riprenderà gli allenamenti: Parolo pronto per sostituire Leiva, Correa verso il recupero completo

Domani mattina, come anticipato, è fissata la ripresa degli allenamenti. La Lazio ha giocato sabato in amichevole contro la Primavera, poi si è potuta ritenere libera da impegni di campo. L’allenatore ha deciso di ripartire di martedì anche perché all’appello mancano vari nazionali, ritroverà il gruppo al completo dopodomani. Contro l’Atalanta l’esigenza di sostituire Leiva, l’indiziato numero uno è Marco Parolo. Da valutare, invece, le condizioni di Correa: è fermo da giovedì, ha subito un trauma distorsivo al polpaccio sinistro, non si è allenato venerdì e ha saltato il test di sabato mattina. Esclusi problemi più gravi, la sua presenza nel match di sabato non sembra essere in dubbio.

FORMAZIONE – Per il resto, Luiz Felipe dovrebbe prendersi il posto sul centro-destra, Acerbi e Radu completeranno il terzetto di difesa. A centrocampo, Milinkovic e Luis Alberto si piazzeranno ai fianchi di Parolo. Per quanto riguarda gli esterni, confermato Lulic a sinistra, mentre a destra Marusic è in pole su Lazzari. In attacco, toccherà ad Immobile e a Correa, se sarà completamente recuperato.