Lazio, inarrestabile Ciro: è il miglior marcatore di inizio 2020

Lazio, Ciro Immobile è già il miglior marcatore di questo inizio 2020 dopo aver fatto quattro reti in tre partite tra Serie A e Coppa Italia

Inarrestabile Ciro: con il rigore contro la Cremonese, Immobile ha realizzato da inizio 2020 già quattro reti, raggiungendo Cristiano Ronaldo, Dembele e Aguero. Dopo essere rimasto a secco nelle due partite con la Juventus e col Cagliari, il bomber partenopeo ha già raggiunto 23 reti in questa stagione ed è in vetta alla classifica marcatori e concorre per la Scarpa d’Oro. Da raggiungere ora c’è Higuain che nel 2016 ha realizzato 36 gol con la maglia del Napoli.