Lazio in Champions League: Analisi e possibili scenari - Lazio News 24

La Lazio è senza dubbio uno dei club storici e più importanti del panorama calcistico italiano. Per quanto la squadra si sia affermata più volte anche nel contesto europeo, il suo andamento è stato piuttosto altalenante.

In questo articolo, analizziamo il percorso della Lazio verso la Champions League, i match delle stagioni passate e la mancata qualificazione di questo anno. Vediamo quali sono le sue possibilità in Europa League e quali sono i punti di forza sui quali dovrebbe far leva per progredire nei campionati.

La corsa alla Champions League: Tra ambizioni e difficoltà

Tutti i top club europei sognano di accedere alla Champions League e, naturalmente, la Lazio non fa eccezione. Però, per accedere direttamente alla fase a gironi è necessario piazzarsi tra le prime quattro squadre della Serie A. Che dire, se il campionato è altamente competitivo come quello italiano, questo risultato è difficile da raggiungere.

Nelle ultime stagioni di Serie A, infatti, sono molte le squadre che si sono battute per raggiungere la vetta della classifica. Atalanta, Napoli, Roma, Juventus, Milan e Lazio. Una vera e propria lotta per raggiungere la Champions League.

Nella stagione 2022/2023, la Lazio si è battuta tanto ed è riuscita a raggiungere il secondo posto in Serie A. Questo, naturalmente, le ha garantito l’accesso alla Champions League dove, però, è stata sconfitta agli ottavi di finale. Ma questo traguardo è stato molto importante perché da un alto ha dato alla squadra la giusta carica e, dall’altro lato, ha fatto entrare nelle casse del club un ingente incentivo economico. Purtroppo, nella stagione 2023/2024 la Lazio non è riuscita a ripetere lo stesso risultato, quindi non la vedremo competere in Champions League in questa stagione.

Champions League 2024/2025: Lo Swiss Model

La stagione 2024/2025 della Champions League sarà diversa da tutte quelle precedenti. Perché? Perché è stato introdotto un format innovativo che sostituirà il classico sistema a gironi. La UEFA ha deciso che sarà presente un unico girone composto da 36 squadre. Questo formato è detto “Swiss Model” ed è stato pensato per rendere il torneo più accattivante e per aumentare il numero delle partite.

Cosa implica tutto questo? Che, da un lato, ci sono più opportunità per accumulare punti e per qualificarsi per la fase a eliminazione diretta. Dall’altro lato, però, la competizione si fa ancora più intensa e impegnativa. Il calendario sarà molto più fitto e le squadre dovranno adattarsi a queste nuove dinamiche se vogliono competere ai massimi livelli.

Come funziona il sistema dei premi con lo Swiss Model? Con il nuovo format, la UEFA ha pensato di aumentare i fondi che verranno distribuiti ai club partecipanti. Questo non fa altro che aumentare la competizione perché, a questo punto, qualificarsi per la Champions League è ancora più importante.

Un club come la Lazio, che non può competere a livello economico con dei giganti come il Real Madrid o il Manchester City, deve puntare a questi obiettivi per mantenere il suo livello e per continuare ad affermarsi anche tra le squadre europee.

La mancata qualificazione alla Champions League 2024/2025

La stagione 2023/2024 non è stata brillante per la Lazio. Il club non è riuscito a replicare i successi dell’anno precedente. Anche se l’inizio è stato abbastanza buono, ci sono stati poi molti intoppi che hanno portato la Lazio a non qualificarsi per la Champions League 2024/2025. Certo, è stato un brutto colpo perché la squadra sperava di competere nuovamente e di dare continuità al progetto sportivo iniziato l’anno precedente.

Ma perché la Lazio non si è qualificata quest’anno?

Prima di tutto, la sua rosa di giocatori non si è rivelata adeguata per affrontare tutte le sfide del campionato.

Ciro Immobile e Sergej Milinković-Savić hanno subito degli infortuni che hanno avuto un impatto decisamente negativo sulle prestazioni della squadra.

La concorrenza in Serie A è a dir poco spietata. Le squadre storiche come il Napoli, il Milan e l’Inter non fanno fatica a raggiungere il vertice della classifica. Allo stesso tempo, anche i club emergenti come l’Atalanta e la Fiorentina stanno dominando e stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per competere anche a livello europeo.

Non c’è altro da dire: la Lazio ha fatto fatica a mantenere il ritmo e deve risolvere questi problemi se non vuole che questa situazione si ripeta anche in futuro.

Europa League 2024/2025: Una seconda opportunità

Non qualificarsi per la Champions League è stata una grande delusione per la Lazio, ma non dobbiamo dimenticare che il club ha comunque l’opportunità di competere in Europa con la Europa League. Certo, si tratta di una competizione meno prestigiosa rispetto alla Champions, ma è comunque un palcoscenico importante per la squadra. In questa competizione, la Lazio può misurarsi con alcune delle migliori squadre europee.

L’Europa League non è affatto da sottovalutare. Anche se può sembrare una competizione di serie B rispetto alla Champions, si può trasformare in un trampolino di lancio strepitoso. Infatti, chi vince l’Europa League si aggiudica un posto nella fase a gironi della Champions League della stagione successiva. Che dire, c’è davvero da darsi da fare e non c’è alcun motivo di abbattersi. La posta in gioco è molto alta ed è sufficiente per rendere la competizione super agguerrita. Quindi, possiamo dire che questa vittoria è davvero importante per la Lazio perché rappresenta la sua opportunità di riscatto.

Attualmente, la Lazio non ha ancora giocato delle partite in Europa League perché per ora si stanno svolgendo le fasi preliminari e di qualificazione. Il club ha avuto un accesso diretto grazie al suo piazzamento in campionato.

Bayern Monaco: L’avversario insuperabile

Se parliamo delle prestazioni della Lazio in Champions League, è interessante notare che nelle due stagioni in cui il club è arrivato agli ottavi di finale ha perso, entrambe le volte, contro il Bayern Monaco. Quando è successo?

Stagione 2020/2021

Stagione 2023/2024

Certo, il Bayern Monaco è una delle squadre più forti d’Europa, non c’è da stupirsi che i risultati dello scontro siano stati questi. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Stagione 2020/2021: Risultato complessivo di 6-2

Nella stagione 2020/2021, la Lazio ha raggiunto gli ottavi di finale dopo essersi piazzata al secondo posto nella fase a gironi. Ma i due incontri con il Bayern Monaco sono entrambi finiti male. Il risultato complessivo è stato di 6-2.

All’andata, il Bayern ha dominato con un punteggio di 4-1 allo Stadio Olimpico di Roma. I giocatori di rilievo sono stati Lewandowski, Musiala e Sané. Purtroppo, non possiamo dimenticare l’autorete di Acerbi che ha contribuito a rendere il match ancora più pesante. Al ritorno, in Germania, la Lazio ha perso 2-1. Parolo è stato l’autore dell’unico gol da parte della squadra.

Stagione 2023/2024: Risultato complessivo di 3-1

La Lazio ha raggiunto gli ottavi di finale anche nella stagione 2023/2024. La fase a gironi era andata piuttosto bene, ma purtroppo il sorteggio le ha riservato nuovamente delle brutte sorprese. Infatti, agli ottavi di finale l’avversario da battere è stato nuovamente il Bayern Monaco. In questo match, i tedeschi hanno vinto con un risultato complessivo di 3-1.

All’andata il Bayern ha perso con un sorprendente 0-1. Nonostante la carica data da questa vittoria, la partita di ritorno è stata disastrosa e il Bayern ha dominato per 3-0. Sembra proprio che questo avversario sia insuperabile per i biancocelesti e che qualcosa debba cambiare nello stile di gioco del club per poter competere a così alti livelli.

L’eliminazione nella fase a gironi della Europa League 2022/2023

Cosa è successo alla Lazio nella stagione 2022/2023 della Europa League? Purtroppo, il suo percorso si è fermato alla fase a gironi. Possiamo dire che il girone in cui è stata sorteggiata era decisamente competitivo, ma questo non è bastato per mitigare la delusione del club e anche dei tifosi. Purtroppo, la squadra non è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale.

I club contro cui ha dovuto scontrarsi sono stati il Feyenoord e il Midtjylland. Entrambi hanno evidenziato le lacune della Lazio a livello internazionale. Quali sono le difficoltà emerse?

La squadra non ha saputo gestire la pressione delle grandi partite. Possiamo dire che si è sentita la mancanza di esperienza.

La difesa ha vacillato contro due fortissime squadre europee. Questo deve far riflettere perché la difesa è considerata uno dei punti di forza della Lazio.

L’attacco non è stato abbastanza incisivo. Non ha saputo compensare le difficoltà incontrate in difesa.

Non c’è nulla da recriminare. Nonostante lo sconforto e la delusione, è ovvio che anche queste sconfitte sono state una preziosa lezione per il futuro. La Lazio ha avuto la prova tangibile che, se vuole competere ai massimi livelli, deve lavorare su diversi aspetti e deve affinare la sua strategia. Serve un mindset adatto per poter reggere la pressione delle sfide decisive.

Migliori risultati in Europa League: 2012/2013 e 2017/2018

Come abbiamo visto, la Lazio non ha brillato in Champions League e non ha avuto molta fortuna in termini di avversari da battere. Però, si è battuta varie volte anche in Europa League. In particolare, i risultati migliori li ha ottenuti nelle stagioni 2012/2013 e 2017/2018. In entrambi i casi ha raggiunto i quarti di finale.

Stagione 2012/2013: Sconfitta contro il Fenerbahçe 1-3

Nella stagione 2012/2013, la Lazio si è fatta notare nella competizione europea. Guidata da Vladimir Petković, ha superato la fase a gironi senza alcuna sconfitta. Ai sedicesimi di finale, il club ha eliminato il Borussia Mönchengladbach, mentre agli ottavi di finale ha prevalso contro lo Stoccarda.

I quarti di finale, però, sono stati decisivi. La Lazio si è scontrata con il Fenerbahçe e non ha avuto scampo. Nonostante il grandissimo impegno di tutti i membri, i turchi hanno vinto con un risultato complessivo di 3-1. Qui si è fermato il sogno dei biancocelesti di brillare nell’Europa League.

Stagione 2017/2018: Sconfitta contro il Red Bull Salisburgo 5-6

Nella stagione 2017/2018, Simone Inzaghi ha riportato la Lazio ai quarti di finale dell’Europa League. La fase a gironi è stata impressionante perché la squadra si è scontrata contro Dinamo Kiev agli ottavi e ha vinto con un punteggio di 4-2.

Nei quarti di finale, il club ha affrontato il Red Bull Salisburgo. L’andata si è tradotta in una vittoria schiacciante dei biancocelesti che hanno dominato con un bellissimo 4-2. Però, il ritorno è stato fatale. Gli austriaci hanno rimontato con un inaspettato 4-1 e hanno segnato le sorti della Lazio. Anche qui, il club si è fermato a un passo dal sogno europeo.

Il sostegno dei tifosi: Un grande motore per la squadra

Il supporto dei tifosi non è mai mancato alla Lazio, soprattutto nei momenti difficili. Certo, a nessuno piace vedere la propria squadra del cuore uscire sconfitta dal campo, ma possiamo dire che i match decisivi andati male sono anche stati una lezione per i biancocelesti.

Gli appassionati della Lazio seguono tutte le partite e, naturalmente, le competizioni europee sono sempre al centro dell’attenzione. La Champions League e l’Europa League sono un sogno e, come abbiamo visto, la Lazio ha buone possibilità di arrivare vicina al podio.

Non appena il club si classifica per le competizioni europee, i tifosi fanno pronostici e previsioni su quanti avversari riuscirà a battere, su chi segnerà i gol vincenti e su quali saranno i match più difficili. Le scommesse sportive sono ormai parte integrante della vita dei tifosi e sono un ulteriore modo per supportare la squadra e per mostrare la propria fiducia e fedeltà nel club.

Punti di forza della Lazio: Una difesa impenetrabile

Ok, non abbiamo visto la Lazio eccellere nelle competizioni europee, ma per una squadra italiana e con budget limitato possiamo dire che il club ha ottenuto dei risultati eccellenti. Questo, naturalmente, è dovuto ai punti di forza della squadra che le ha permesso di competere in Champions League e in Europa League.

Ecco quali sono i punti di forza del club che non passano inosservati:

La difesa , una grande certezza è che la difesa della Lazio è una delle più solide della Serie A. Alessio Romagnoli è senza dubbio sinonimo di affidabilità e di leadership. Si è dimostrato capace di guidare la squadra anche nelle situazioni più complicate.

, una grande certezza è che la difesa della Lazio è una delle più solide della Serie A. Alessio Romagnoli è senza dubbio sinonimo di affidabilità e di leadership. Si è dimostrato capace di guidare la squadra anche nelle situazioni più complicate. Il centrocampo, Mattia Zaccagni ha una visione del gioco straordinaria e riesce a guidare la sua squadra in ogni situazione. È considerato uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano e contribuisce a rendere il controcampo della Lazio uno dei più completi della Serie A.

Ci potrà essere un ritorno in Champions League?

Ci sono stati una serie di cambiamenti recenti che possono influire moltissimo sul futuro della Lazio. Il club vuole lavorare sulla preparazione mentale dei giocatori e vuole trovare la giusta serenità per poter affrontare anche le situazioni più complesse.

Maurizio Sarri , lo storico allenatore, ha lasciato il club dopo una stagione altalenante. Sembra che ci siano state alcune divergenze con la dirigenza. Al suo posto è subentrato Marco Baroni, ex allenatore dell’Hellas Verona. Questo cambio può essere fonte di una nuova energia per la squadra. L’obiettivo di Baroni è quello di consolidare i punti di forza come la difesa e migliorare le prestazioni in attacco. È chiaro che la Lazio ha tutto ciò che serve per competere in Serie A, ma manca qualcosa per poter ritornare in Champions League.

, lo storico allenatore, ha lasciato il club dopo una stagione altalenante. Sembra che ci siano state alcune divergenze con la dirigenza. Al suo posto è subentrato Marco Baroni, ex allenatore dell’Hellas Verona. Questo cambio può essere fonte di una nuova energia per la squadra. L’obiettivo di Baroni è quello di consolidare i punti di forza come la difesa e migliorare le prestazioni in attacco. È chiaro che la Lazio ha tutto ciò che serve per competere in Serie A, ma manca qualcosa per poter ritornare in Champions League. Ciro Immobile, lo storico attaccante ha lasciato la squadra ed è stato trasferito al Beşiktaş, squadra turca. Di certo, questo addio si farà sentire molto. Ciro è stato la punta di diamante del club con oltre 160 gol segnati con la maglia biancoceleste. Era lui che sapeva come fare la differenza nelle partite ed era senza dubbio uno degli attaccanti più temuti della Serie A.

Alla luce di questi eventi piuttosto recenti, dobbiamo aspettarci che la Lazio possa accusare i colpi e che possa mostrare qualche incertezza o qualche instabilità nei prossimi match. Di certo, il team ha bisogno di ritrovare l’equilibrio e serve anche una buona intesa con il nuovo allenatore per riuscire a tornare a giocare ad alti livelli. Sembra che la direzione voglia investire sui giovani, questo può essere un aspetto interessante perché permette alla Lazio di reclutare calciatori promettenti senza dover dimezzare il proprio budget.

Ci auguriamo che Baroni sia in grado di gestire la squadra e che vengano prese delle scelte d’astuzia per colmare il vuoto lasciato da Ciro Immobile. La Lazio ha bisogno di riprendere fiducia in se stessa e di riconfermarsi al top tra le squadre della Serie A. Solo allora sarà pronta per competere di nuovo anche a livello europeo e potrà agognare alla tanto ambita Champions League.

Certo, la strada è lunga ed è in salita, ma un passo alla volta tutto è possibile!