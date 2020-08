Secondo Il Messaggero, arriveranno in giornata ad Auronzo Correa, Patric e Akpa Akpro.

In giornata gli arrivi di Correa, Patric e Akpa Akpro. I valori riscontrati nei test sierologici ora sono ok. Resta a Roma Adekanye, ancora in attesa dei risultati. Forze fresche per Inzaghi che da domani dovrà fare a meno di Acerbi, Immobile, Armini, Badelj e Strakosha, convocati dalle rispettive nazionali. Così riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.