lmpallomeni: «Contro il Genoa ho visto una Lazio diversa» Le parole dell’ex giocatore sui biancocelesti, in attesa della Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha parlato di Lazio:

«Lazio? Pensavo non ci fossero i margini, ma vista la partita di Genova direi almeno il 30%. Ho visto una squadra con una gamba e una partecipazione diversa. E la Juve, che ha un vantaggio sì di 2 gol, deve stare attenta. La Lazio però segna troppo poco. A Genova ho visto più gamba, più personalità. Il lavoro di Tudor lo vedremo il prossimo anno, ma già qualcosa di vede. Vedremo poi che Juve sarà: sarà quella di Cagliari? Al di là di tutto, servirà una Lazio attenta, paziente. Per il resto su Allegri dico: si poteva e doveva fare di più, ma questa poi è la Juve. La Juve in tensione, con la massima applicazione e unità d’intenti aveva conseguito un tesoretto importante. E se non ce l’hai, non ce la fai. Lì sono crollati. Pensavano di essere più forti di quello che sono»