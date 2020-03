Lazio, Immobile festeggia l’Unità d’Italia a modo suo FOTO

Ieri l’Italia ha compiuto 159 anni dalla sua unità. L’attaccante della Lazio ha voluto celebrare questa ricorrenza

In questi giorni di evidente difficoltà, dovuti all’emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus, gli italiani hanno saputo ricompattarci e riscoprire il loro senso patriottico.

Proprio ieri è stato festeggiato il 159° anniversario dell’Unità d’Italia e sui social molti hanno festeggiato la ricorrenza. Anche Immobile ha ricordato l’anniversario, ma lo ha fatto a modo suo: l’attaccante della Lazio ha postato su Instagram una foto dove viene ritratto insieme Zaniolo e Quagliarella in versione virtuale. Infatti il bomber ha coniugato la ricorrenza con la sua passione per i videogiochi, ricordando a tutti che si possa celebrare il nostro paese su FIFA20 Ultimate Team portando in alto il nostro tricolore.