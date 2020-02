Lazio, Immobile, dal campo ai profumi: Paco Rabanne lo vuole come testimonial di OneMillion

Lazio, nuova avventura fuori dal campo per il bomber biancoceleste che potrebbe essere il nuovo volto di OneMillion

Primo nella classifica dei marcatori della Serie A, primo in quella provvisoria della Scarpa D’Oro. Ciro Immobile sta disputando un campionato strabiliante macinando record su record.

Non solo sul campo, il numero 17 ha fatto colpo anche su un noto stilista. Il bomber, come riporta Il Messaggero, sarà infatti il nuovo volto di OneMillion, noto profumo di Paco Rabanne. Proprio all’indomani della gara contro l’Inter Immobile è infatti volato a Barcellona per fare lo shooting in questione.