Scarpa d’Oro, infortunio al ginocchio per Lewandowski: fuori un mese

Scarpa d’Oro, si ferma Lewandowski: l’attaccante del Bayern Monaco ha subito un infortunio al ginocchio, starà fuori per un mese

In quella che doveva essere una serata magica, dopo la vittoria per 0-3 ai danni del Chelsea, il Bayern Monaco ha perso il suo centravanti Robert Lewandowski per infortunio. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club tedesco ha comunicato l’entità dell’infortunio al ginocchio: un mese di stop.

Occasione concreta, dunque, per Ciro Immobile di allungare su uno dei principali inseguitori per la vittoria della scarpa d’oro, che dovrà cercare di mettere a segno reti pesanti nelle prossime gare, per obiettivi di squadra ed anche personali.