Lazio, Immobile presente nel sondaggio sui migliori attaccanti italiani FT

L’attaccante della Lazio è tra i quattro scelti da Transfermarkt.it per il sondaggio sui bomber italiani con la migliore media gol

Immobile, Veri, Montella e Hubner. Questi sono i nomi scelti da Transfermarkt.it per il sondaggio di oggi su Twitter: chi è il migliore attaccante italiano dal 2000 ad oggi per media gol?

Sarebbe quasi scontato dire il bomber della Lazio, date le sue 30 reti in 33 gare complessive fino ad ora per una media gol di 0,90, ma gli altri hanno giocato per più tempo. Strano ma vero è così: nonostante la carriera ancora in corso, il numero 17 biancoceleste è il primo tra i quattro con una media realizzativa di 0,56 gol a partita. A seguirlo è Hubner, con la media di 0,51. Vieri e Montella chiudono con 0,49 reti per gara. A fronte di questi numeri, Ciro è il migliore attaccante italiano dal 2000 ad oggi?

Vieri, Immobile, Hübner o Montella? 🤔 Vota il miglior bomber 🇮🇹 fra i 4 attaccanti con la miglior media gol dal 2000! ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/VtHT3qs6E8 — Transfermarkt.it (@TMit_news) June 2, 2020