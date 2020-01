Lazio, Immobile preso di mira sui social: «Ce l’ha l’elicottero?» FOTO

Lazio, la pessima frase apparsa sui social in riferimento all’attaccante biancoceleste Ciro Immobile

Non c’è mai fine al peggio purtroppo. Non c’è mai un limite alla stupidità umana soprattutto quando si mettono in mezzo tragedie umane e si augurano cose peggiori fondamentalmente per cosa? Per una squadra di calcio? Per un tifo avversario?.

Ciò che è stato pubblicato su Ciro Immobile è qualcosa di indegno, irrispettoso verso la morte di Kobe Bryant e nei confronti della sua famiglia, di chi soffre per aver perso una persona cara nel tragico incidente di ieri. Chiedersi se: “Ciro Immobile ha un elicottero” riconducendo proprio alla tragedia è qualcosa che fa accapponare la pelle. Siamo sicuri che anche in questo caso si è persa un’altra occasione per stare zitti.