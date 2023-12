Lazio, Immobile nella storia: punta un super record di uno storico ex

Ciro Immobile sempre più parte integrante della storia della Lazio, nel mirino il record di uno storico capitolino

Pensi alla storia recente della Lazio e il pensiero va, quasi per antonomasia, a Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste continua ininterrottamente a rappresentare il club in Italia e in Europa, inanellando, tra l’altro, anche una serie di storici record.

A discapito di quanto si possa credere però, non tutti i primati dell’ex Torino con la Lazio riguardano il numero di reti segnate. Immobile si trova infatti anche nella top ten delle presenze nella storia della compagine (decima posizione con 320 partite disputate) e punta “il posto” di uno storico ex: Vincenzo D’Amico (fermo in nona a 338 gettoni in carriera). Insomma, 18 sfide soltanto separano Ciro da D’Amico, un numero di gare ampiamente archiviabile già in questa stagione se si considerano gli impegni della squadra di Sarri tra Campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

