Lazio, classifica presenze all-time: Radu inarrivabile, Immobile in top 10

Quali sono i giocatori della Lazio con più presenze? Da Radu a Immobile, ecco la classifica all-time dei capitolini

In oltre 120 anni di storia la Lazio può vantare un numeroso smisurato di atleti che hanno avuto il piacere di indossare la sua maglia. Alcuni di questi hanno goduto dei colori biancocelesti in poche, pochissime occasioni. Altri invece hanno trascorso lustri di anni nella Capitale, scrivendo pagine di questa squadra e della loro stessa carriera. Vediamo quindi la top 10 dei veterani del club per numero di match intrapresi in tutte le competizioni.

Ștefan Radu: 427

Giuseppe Favalli: 401

Giuseppe Wilson: 392

Paolo Negro: 376

Senad Lulić: 371

Aldo Puccinelli 342

Sergej Milinković-Savić: 341

Luca Marchegiani: 339

Vincenzo D’Amico: 338

Ciro Immobile: 320