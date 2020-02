Lazio, Immobile da record: nessuno come lui dal 2010

Lazio, nessuno come l’attaccante biancoceleste dal 2010: sono ben 124 le reti realizzate con tre maglie diverse

Una stagione da incorniciare questa per Ciro Immobile. Il bomber della Lazio in questa prima parte di stagione ha infatti collezionato ben 25 reti e attualmente è primo nella classifica marcatori della Serie A e in quella della Scarpa d’Oro.

Come riporta il Corriere dello Sport nessuno in Europa come lui dal 2010. 124 gol:92 con la Lazio, 27 con il Torino e 5 contro il Genoa. Oggi pomeriggio il numero 17 vuole continuare nella sua corsa.