Lazio, Immobile ha cambiato tutto: dalla sfuriata con Inzaghi ai successi

Lazio, è passato un girone dalla partita di andata con il Parma e Ciro Immobile è cresciuto in maniera esponenziale

Da Parma a Parma, da quella lite che cambiò tutto. Qualche mese dopo lo scenario è completamente diverso. Fu proprio contro la squadra di D’Aversa che all’Olimpico Inzaghi decise di sostituire Immobile che non la prese bene e ne nacque quasi un caso.

Come riporta La Gazzetta dello Sport da quella gara è cambiato tutto: mister Immobile ha segnato la bellezza di 25 gol, è primo nella classifica dei marcatori della Serie A e in quella della Scarpa d’Oro e non ha assolutamente intenzione di fermarsi.