Lazio, che fortuna avere Immobile: Ciro meglio di Cristiano Ronaldo

Ciro Immobile sta collezionando gol a raffica: in Italia i numeri confermano che la Lazio possiede un attaccante migliore di Cristiano Ronaldo

Per fortuna che c’è Ciro Immobile. E’ il pensiero di tutti i tifosi della Lazio, ormai innamorati persi del bomber di Torre Annunziata e delle sue magie che si ripetono di settimana in settimana. E’ solitario in testa alla classifica capocannonieri della Serie A con 12 reti, lontanissimo dal secondo miglior marcatore (Muriel è a quota 8), in Europa dietro soltanto a Lewandovsky (13 gol in 9 partite). Un momento di forma straordinario e lo confermano le statistiche: Ciro va a segno in campionato da cinque match ci fila, con una media di 1.2 marcature per gara. Ecco dunque che tra i vari record entra nel mirino anche Higuain. L’argentino con la maglia del Napoli fece 36 reti nella stagione 2015/16, il traguardo è ancora lontanissimo.

IMMOBILE MEGLIO DI CR7

Il paragone col fenomeno portoghese è possibile se si leggono i numeri collezionati in Italia: la media di Immobile con la Lazio è di 0.68 a partita, cifra superiore a quella di Cristiano Ronaldo alla Juventus, fermo a 0.66 (26 gol in 39 gare ufficiali). Numeri sempre più stratosferici e “Ciruzzo” non sembra avere la minima intenzione di fermarsi.