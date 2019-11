Milan, Biglia affronta il suo passato: i precedenti contro la Lazio

Lucas Biglia ritrova la Lazio: il centrocampista del Milan ha già affrontato i biancocelesti due volte in campionato e tre in Coppa Italia

Quella maglia che per anni ha indossato con rispetto, un ambiente che lo ha coccolato come un principe. Lucas Biglia ritrova ancora una volta la Lazio da avversario, quella di San Siro sarà per lui una partita speciale. Il ricordo delle stagioni vissute in biancoceleste lo porta ancora nel cuore, ma con mister Stefano Pioli ha ritrovato un pezzetto di Capitale. L’argentino adesso è colonna portante del centrocampo rossonero, domenica sera il suo posto davanti alla difesa è confermato e sfiderà il suo passato voglioso di mettersi alla prova. I precedenti in campionato contro la squadra di Inzaghi sono in totale due e risalgono entrambi alla stagione 2017/2018: il 4-1 dell’Olimpico con tripletta di Immobile, il 2-1 milanista del Meazza con la “famosa” mano di Cutrone.

BIGLIA, CON LA LAZIO GIOIE E DOLORI

I precedenti in Serie A sono dunque equilibrati. E lo stesso si può dire anche della Coppa Italia: in tre confronti in cui è sceso in campo il risultato finale è sempre stato di 0-0. Si trattava delle semifinali 2017/2018 e 2018/2019, la prima conclusa col passaggio del turno per il Milan, la seconda per la Lazio. Un incrocio dunque dal sapore dolce amaro, chissà che anche questa volta il confronto non risulti equilibrato fra due squadre in cerca di continuità.