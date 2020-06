Lazio, offerta shock del Newcastle per Immobile: 135 milioni sul piatto

Lazio, offerta shock del Newcastle per Immobile: pronto un investimento da 135 milioni di euro. 55 per il cartellino del giocatore

Stavolta i numeri ci sono: il Newcastle, nelle vesti arabe, fa sul serio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club è pronto a mettere sul piatto una cifra monstre per Ciro Immobile: ben 135 milioni.

Come riferito da La Rosea, 55 sarebbero per il cartellino del giocatore, più un ingaggio di 8 milioni netti all’anno per lui, per le prossime cinque stagioni. Un ricco investimento per una campagna acquisti altrettanto ambiziosa. Tante volte la Lazio ed Immobile hanno rifiutato proposte: le sirene cinesi sono state zittite ben presto e l’attaccante ha sempre dichiarato amore ai colori biancocelesti, ma forse fare qualche riflessione in più. Come sottolineato nel quotidiano, però, l’opzione di giocare in Premier League, non può essere valutata.