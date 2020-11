Lazio, il rammarico di Immobile: «Non vedo l’ora di tornare!»

Ciro Immobile non vede l’ora di tornare in campo. Ecco il messaggio dell’attaccante della Lazio e della Nazionale

Fermato prima con la Lazio, poi con la Nazionale: per Immobile non è un periodo sereno. Il giocatore, infatti, non è partito con l’Italia di Mancini nè ha preso parte alle ultime gare con la formazione di Inzaghi: una situazione frustrante per l’attaccante, abituato a dare sempre tutto per le squadre per cui gioca.

Ciro ha così espresso tutto il suo rammarico sul profilo Instagram, tramite delle stories: «Non vedo l’ora di tornare, mi manca!» col chiaro riferimento al campo e alle maglie della Lazio e della Nazionale.