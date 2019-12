Lazio, Immobile: «Che forza il popolo laziale! Abbiamo tutti i piedi per terra…»

Ciro Immobile, durante la cena della Lazio a Spazio900, ha analizzato il momento della squadra biancocelesti

Non manca di certo Ciro Immobile in questa bella serata a tinte biancocelesti. A Spazio 900, la Lazio si è ritrovata per scambiarsi gli auguri di Natale, prima di essere raggiunto dalle telecamere di Lazio Style Channel: «Dentro lo spogliatoio lo abbiamo detto, Strakosha ha fatto una parata davvero bella su Nainggolan. Se ne parla meno perchè il Panterone ha purgato alla fine, Luis ha fatto un bel gol e noi attaccanti abbiamo questo privilegio. Il mio look? Vista la posizione, ho voluto osare di più, quest’anno! Sentiamo il calore dei tifosi, ieri è venuto spontaneo correre da loro appena ha fischiato l’arbitro. Avevano fatto tanti chilomentri, era giusto festeggiare con loro. Sentiamo la spinta sia in casa che fuori, anche stasera: c’è tutto per fare bene. Dentro lo spogliatoio, vi posso garantire che stiamo tenendo tutti i piedi per terra, perchè noi più esperti sappiamo che dobbiamo farlo».

«Riyad? La spinta dei tifosi si è fatta sentire contro la Juventus in campionato, ma sono sicuro che ci saranno anche là, vista la forza del popolo laziale. Siamo contenti, ma è strano, loro saranno arrabbiati. Sarà una partita difficilissima, abbiamo 5 giorni per farlo, abbiamo l’entusiasmo, ma lavorare coi piediper terra.

Voglio augurare Buon Natale e Felice 2020 ai tifosi, mi raccomando seguiteci sempre in tanti perchè ci servite!».