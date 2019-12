LIVE Lazio, tutti a Spazio900 per la cena di Natale FOTO&VIDEO

Per festeggiare le festività in arrivo, la Lazio ha organizzato la classica cena di Natale. La serata si svolgerà a Spazio900

È tempo di fare festa in casa Lazio. Dopo la magnifica serata di ieri, la società capitolina si appresta a festeggiare le festività natalizie in arrivo. A fare da cornice, la famosa location Spazio900 in zona EUR. Il primo ad arrivare è Francesco Acerbi A seguire il capitano Lulic Arriva anche il noto radiocronista Riccardo Cucchi Fanno il loro arrivo anche gli spilungoni del gruppo Vavro e Sergej Milinkovic Alla cena è presente anche il mister in seconda Farris Seguono gli ingressi di mister Inzaghi e Parolo È il momento dell’arrivo di Manzini, Peruzzi, Adekanye e Silva. Ecco ancora Caicedo, Radu, Correa, Cataldi, Immobile, Jony e Luis Alberto.