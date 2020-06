Lazio, Immobile è carico: il suo post su Instagram FOTO

Il bomber biancoceleste, Ciro Immobile, ha pubblicato un post su Instagram carico di determinazione e di speranza

Ciro Immobile tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto concernente l’allenamento odierno. L’immagine è accompagnata da una didascalia che recita: «Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti»

Un messaggio di auspicio per il ritorno in campo, pieno di determinazione. Un modo per caricarsi in vista dei prossimi obiettivi personali e di squadra: la scarpa d’oro da contendere a Lewandowski e il sogno scudetto da perseguire con la sua Lazio.