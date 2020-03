Lazio, Immobile: «Supero Higuain e mi rado a zero»

L’attaccante della Lazio in questi giorni sta facendo delle dirette Instagram per trascorrere il tempo ed ha risposto alle domande dei fan

In questi giorni di relax per i calciatori di Serie A, obbligati a non giocare per l’emergenza sanitaria in Italia, molti si stanno intrattenendo tramite delle dirette Instagram per rimanere in contatto con i propri fan e rispondere a qualche domanda.

Anche il bomber della Lazio Immobile si è cercato di distrarre con una live sul social network, ed ha così risposto ad alcune delle domande uscite fuori: «Se ho paura che annullino il campionato? Quello che decidono, va bene. Noi accettiamo tutto, non so cosa succederà. Mi fanno paura le cose serie che ci sono adesso, più importanti di tutto. La quarantena la passo a giocare alla PlayStation! Gioco a FIFA ma non solo, anche a Formula Uno e giochi simili. Se batto il record di Higuain? Non lo so in questo momento… mi taglio i capelli a zero? Ci può stare!».