Lazio, Immobile e Caicedo sono la seconda miglior coppia gol d’Europa

Lazio, il duo delle meraviglie biancoceleste raggiunge il secondo posto di questa speciale classifica con un totale di 35 reti

La Lazio, prima dello stop causa Coronavirus, stava facendo una stagione straordinaria e buona parte del merito deve essere attribuita sicuramente ai suoi attaccanti. Infatti, se Ciro Immobile ha trascinato la squadra a suon di gol, diventando il capocannoniere della Serie A, anche Felipe Caicedo ha giocato un ruolo fondamentale per la causa biancoceleste.

Il duo delle meraviglie laziali ha realizzato in totale 35 reti: l’attaccane napoletano ha segnato 27 gol, mentre l’equadoregno è arrivato a quota 8. Grazie a questi incredibili numeri, i due bomber si posizionano al secondo posto della classica riguardante le migliori coppie d’attacco d’Europa. Meglio di Immobile e Caicedo, hanno fatto solamente Lewandoski e Gnabry del Bayern Monaco che hanno raggiunto le 36 marcature totali. Il polacco si è riconfermato capocannoniere della Bundesliga grazie alle 25 reti segnate, mentre il tedesco ha esultato per ben 11 volte. Chissà se il calcio non si fosse fermato, dove sarebbero potuti arrivare Ciro e Felipe…