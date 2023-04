Lazio, a causa dei controlli avvenuti dalla Guardia Di Finanza, a risentirne è stata la Borsa che ha visto un netto crollo del titolo

Non c’è pace in casa Lazio, la quale dopo il controllo della Guardia di Finanza ha visto crollare nettamente in borsa il suo titolo in Borsa. Il club biancoceleste ha visto chiudere la seduta in forte perdità del -8.44 %