Lazio, il ricordo di Conceiçao per Maradona: «Sarai sempre un mostro sacro» FOTO

Il ricordo di Diego Armando Maradona su Instagram di Sergio Conceiçao, allenatore del Porto ed ex giocatore della Lazio

«Non è comune poter convivere con idoli e leggende. Ho avuto la fortuna di conoscere uno dei più grandi simboli del “nostro” calcio. Sarai per sempre el Pibe, un mostro sacro di questa passione che ci commuove. Hasta sempre Diego!». Così Sergio Conceiçao, allenatore del Porto ed ex giocatore della Lazio. Il portoghese su Instagram ha ricordato Maradona dopo la scomparsa per un arresto cardiaco.