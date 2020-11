Lazio, il paragone di Lopez: «Immobile mi ricorda Chinaglia»

Antonio Lopez, ex-Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, dove ha parlato di Ciro Immobile

Antonio Lopez, ex centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

«Immobile è come Chinaglia, seppur in tempi diversi. Rappresenta la Lazio e la sua rinascita, è un orgoglio per tutta la tifoseria. Bravo Tare a portarlo a Roma. Ciro meriterebbe una maggiore considerazione dalla stampa, per lui parlano i gol.

Acerbi? Anche per Francesco ho finito le parole. In biancoceleste ha raggiunto il suo massimo livello. Ha una tranquillità incredibile, anche in Nazionale. La sua crescita ha sorpreso anche Mancini»