Lazio, il mercato causa scintille: lite tra il presidente Lotito e Tare

Lazio, il mercato provoca scintille: lite tra Tare e Lotito

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna fa il punto della situazione in casa biancoceleste. Il patron Lotito non ha gradito gli ultimi risultati della compagine capitolina, la squadra è stata “accusata” di non esprimere tutto il potenziale sul rettangolo verde; costante anche il confronto con lo staff e il tecnico. Secondo il Corriere dello Sport però sul banco degli imputati del presidente ci sarebbe soprattutto il direttore sportivo Igli Tare, con cui Lotito avrebbe discusso nelle ultime ore circa le modalità in cui sarebbe possibile aiutare la squadra sul mercato. Ad oggi gli innesti dell’estate non hanno reso secondo le aspettative, e il numero uno biancoceleste – che aveva lasciato carta bianca sugli acquisti – si starebbe confrontando in maniera accesa con il ds albanese per concordare le mosse del mese di gennaio.