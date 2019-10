Lazio, il Giudice Sportivo squalifica Vavro: il motivo

I provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la nona giornata di campionato: squalificato Vavro dopo Fiorentina-Lazio

Al termine della nona giornata di campionato, sul sito ufficiale della Lega Serie A, sono state resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo. Nel lungo elenco compare anche Vavro, squalificato per una giornata e sanzionato con un’ammenda di 5.000€ per «aver assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provocando un ulteriore clima di tensione; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale».

Tre giornate ed ammenda di 20.000€ a Ribery per «condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un Assistente», salterà una gara anche Montella per espressioni intimidatorie.

Non ci sarà nemmeno Mazzari in panchina che salterà Lazio-Torino per aver raggiunto la quinta ammonizione.

Senad Lulic e Marco Parolo guadagnano la terza infrazione, secondo giallo invece per Luis Alberto