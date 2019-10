Lazio, l’esultanza di Tommaso Paradiso al gol di Immobile – VIDEO

L’esultanza di Tommaso Paradiso – ex frontman dei Thegiornalisti – durante il raddoppio della Lazio col gol di Immobile

Non è mai stato un segreto. Tra le passioni Tommaso Paradiso – ex frontman dei Thegiornalisti – c’è anche la Lazio. E ieri, tra i tanti tifosi incollati allo schermo per seguire la partita contro la Fiorentina, c’era anche lui. Le dita incrociate e la speranza trattenuta fino al minuto 89, quando Immobile ha gonfiato la rete con un colpo di testa a sugellare il cross perfetto servito da Lukaku. Un’esplosione di gioia ripresa dal cantante, in una storia di Instagram, che ha rimbombato nell’intera stanza.