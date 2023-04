Lazio, il club replica a La Repubblica: «Articolo su Immobile disumano e gravemente offensivo». La nota della società sui propri canali ufficiali

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio replica a La Repubblica per l’articolo pubblicato riguardo l’incidente stradale che ha visto coinvolto Immobile. Di seguito il comunicato del club:

COMUNICATO– «L’articolo pubblicato oggi dalla cronaca romana del quotidiano “La Repubblica” a firma di Marco Lodoli con il titolo “L’insostenibile imprudenza di Ciro: il bomber all’incrocio con il tram del destino” si connota innanzitutto per la sua disumanità, di fronte ad un episodio che ha colpito e che tiene in apprensione tante persone, e risulta gravemente offensivo nei confronti del calciatore Ciro Immobile. Le affermazioni e la quantità di illazioni contenute nell’articolo appaiono evidentemente lesive della dignità, della professionalità e dell’onorabilità del capitano biancoceleste. I giudizi sommari, personali e morali che il quotidiano ha ospitato in questa circostanza non sono degni di un’obiettiva informazione che, invece, dovrebbe narrare una vicenda di cronaca rispettando, al contempo, i suoi protagonisti»