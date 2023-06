Lazio, il club lancia l’invito ai tifosi per la campagna abbonamenti – FOTO

Lazio, il club capitolino per la campagna abbonamenti della prossima stagione pubblica sui social un post verso i tifosi

Ormai ci siamo, la stagione tra poche settimane prenderà ufficialmente il via e la Lazio non vuole farsi trovare impreparata sotto tuttii punti di vista. Il club su Twitter per quanto riguarda la campagna abbonamenti, pubblica un post per invitare quest’ultimi a non perdersi neanche un match dei ragazzi di Sarri