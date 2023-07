Lazio, i convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore

Lazio, i convocati per il ritiro di Auronzo, che parte oggi e si concluderà il 28 luglio

Partita oggi la Lazio, alla volta di Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo per la squadra biancoceleste.

Ecco nel dettagli la lista dei giocatori presenti.

CONVOCATI – Ecco la lista dei convocati per la fase iniziale del ritiro: 4 portieri (Provedel, Maximiano, Adamonis, Furlanetto), 9 difensori (Casale, Romagnoli, Patric, Marusic, Lazzari, Fares, Ruggeri, Floriani Mussolini, Dutu), 7 centrocampisti (Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Basic, Vecino, Akpa Akpro, Bertini) e 7 attaccanti (Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro, Gonzalez, Crespi, Balde e Saná Fernandes). Immobile, Hysaj e Cancellieri, impegnati a giugno con le rispettive nazionali, si ripresenteranno a Roma giovedì: effettueranno le visite mediche e poi in serata raggiungeranno i compagni ad Auronzo. Della mini-lista, naturalmente, avrebbe fatto parte anche Milinkovic. Gila, al contrario, salterà l’intero ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo visto il lungo percorso con la Spagna Under 21 nell’Europeo di categoria. Il classe 2000 si riaggregherà una volta che la rosa sarà rientrata alla base.

