Ritiro Lazio ad Auronzo: date, convocati e amichevoli. Tutto quello che c’è da sapere sul programma dell’estate biancoceleste

Il Corriere dello Sport questa mattina fornisce programmi e dettagli del ritiro della Lazio ad Auronzo.

In mattinata le ultime visite mediche. poi alle 15.30 il volo da Fiumicino per Venezia, dove la rosa salirà sul pullman che la accompagnerà ad Auronzo per la sedicesima estate di fila. Scatta oggi il ritiro della Lazio, l’arrivo nel Cadore è previsto nel tardo pomeriggio: cena in hotel e l’ultima serata prima dell’inizio della vera preparazione atletica. Da domani si fa sul serio con due allenamenti al giorno allo Stadio Zandegiacomo. Sarri, in attesa dei nazionali e dei colpi da chiudere sul mercato, potrà fare affidamento su un gruppo di 27 calciatori, pieno zeppo di giovani (7) e di giocatori in attesa di sistemazione.

CONVOCATI – Ecco la lista dei convocati per la fase iniziale del ritiro: 4 portieri (Provedel, Maximiano, Adamonis, Furlanetto), 9 difensori (Casale, Romagnoli, Patric, Marusic, Lazzari, Fares, Ruggeri, Floriani Mussolini, Dutu), 7 centrocampisti (Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Basic, Vecino, Akpa Akpro, Bertini) e 7 attaccanti (Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro, Gonzalez, Crespi, Balde e Saná Fernandes). Immobile, Hysaj e Cancellieri, impegnati a giugno con le rispettive nazionali, si ripresenteranno a Roma giovedì: effettueranno le visite mediche e poi in serata raggiungeranno i compagni ad Auronzo. Della mini-lista, naturalmente, avrebbe fatto parte anche Milinkovic. Gila, al contrario, salterà l’intero ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo visto il lungo percorso con la Spagna Under 21 nell’Europeo di categoria. Il classe 2000 si riaggregherà una volta che la rosa sarà rientrata alla base.

AMICHEVOLI E PRESENTAZIONE SQUADRA – Ad Auronzo sono previste quattro amichevoli. L’esordio ci sarà il 16 luglio contro i dilettanti locali, il secondo test è fissato per il 20 luglio contro gli sloveni del Primorje, poi si alzerà il livello delle sfide contro la Triestina (23 luglio) e il Nogometni Klub Bravo (26 luglio, massima divisione slovena). Gli allenamenti come di consueto saranno aperti al pubblico, mentre i biglietti del- le partite saranno acquistabili al botteghino situato all’ingresso dello Zandegiacomo (dalla seconda gara anche sul circuito Vivaticket). Il 27 luglio, la sera prima del ritorno nella Capitale, allo Zandegiacomo ci sarà la presentazione ufficiale della squadra.