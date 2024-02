Hysaj e l’amore per Sarri: «Spero possa rimanere qui alla Lazio» Le parole del terzino biancoceleste sul tecnico toscano

Intervenuto in occasione del match program di Lazio Milan, Elseid Hysaj, ha rilasciato una breve intervista:

300 PRESENZE- «Le 300 presenze saranno un bel traguardo per la mia carriera, spero ovviamente di farne ancora di più e migliorare ogni giorno. Sono partito giocando a calcio con i miei amici e sono arrivato in Serie A. Conosco il mister da tanto tempo, spero che rimanga alla guida della Lazio ancora per tanti anni. E io insieme a lui.»

QUI PER L’INTEGRALE